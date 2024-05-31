السيد نصر الله: الشيخ علي كوراني كان على يقين ان المقاومة ستنتصر وان فلسطين ستتحرر واننا سنصل الى وقت لا وجود لـ”إسرائيل” النازية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 19:28

السيد نصر الله: الشيخ علي كوراني كان على يقين ان المقاومة ستنتصر وان فلسطين ستتحرر واننا سنصل الى وقت لا وجود لـ”إسرائيل” النازية

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
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