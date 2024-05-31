السيد نصر الله: نحن حريصون في لبنان ان تصل الملفات الداخلية الى نهايتها الجيدة والمطلوبة وندعو للحوار ونحن في جبهتنا المساندة لغزة نتحمل المسؤولية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 19:28

السيد نصر الله: نحن حريصون في لبنان ان تصل الملفات الداخلية الى نهايتها الجيدة والمطلوبة وندعو للحوار ونحن في جبهتنا المساندة لغزة نتحمل المسؤولية

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
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