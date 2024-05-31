السيد نصر الله: دعم الشيخ علي كوراني للقضية الفلسطينية كان مطلقا بكل السبل المتاحة وصولا لتقديم فلذة كبده الشيخ ياسر في هذا الطريق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 17:56

السيد نصر الله: دعم الشيخ علي كوراني للقضية الفلسطينية كان مطلقا بكل السبل المتاحة وصولا لتقديم فلذة كبده الشيخ ياسر في هذا الطريق

منذ 18 mins 31 May، 2024
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