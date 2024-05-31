مكتب الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 700 بئر توقفت عن العمل بسبب استهداف الاحتلال ومنعه إدخال الوقود للقطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 11:50

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 700 بئر توقفت عن العمل بسبب استهداف الاحتلال ومنعه إدخال الوقود للقطاع

منذ 26 mins 31 May، 2024
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