اعلام العدو: سقوط صاروخين في الجليل الغربي دون تفعيل صفارات الانذار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2024 - 11:50

اعلام العدو: سقوط صاروخين في الجليل الغربي دون تفعيل صفارات الانذار

منذ 38 mins 31 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة