اعلام العدو: اطلاق صواريخ اعتراضية من محيط صفد وسماع دوي انفجار عنيف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 11:48

اعلام العدو: اطلاق صواريخ اعتراضية من محيط صفد وسماع دوي انفجار عنيف

منذ 38 mins 31 May، 2024
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