الشيخ قاسم: ستستمر مساندتنا لغزة حتى وقف اطلاق النار وبعدها سنكون حاضرين للأي مساندة حتى التحرير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2024 - 11:48

الشيخ قاسم: ستستمر مساندتنا لغزة حتى وقف اطلاق النار وبعدها سنكون حاضرين للأي مساندة حتى التحرير

منذ 40 mins 31 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة