إعلام العدو: دون سابق إنذار تم رصد سقوط ثلاثة صواريخ في منطقة برانيت في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 11:48

إعلام العدو: دون سابق إنذار تم رصد سقوط ثلاثة صواريخ في منطقة برانيت في الجليل الغربي

منذ 28 mins 31 May، 2024
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