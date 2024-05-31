إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الصوص في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة واشتعال النيران في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 02:10

إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الصوص في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة واشتعال النيران في المكان

منذ 24 mins 31 May، 2024
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