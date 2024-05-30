السيد الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع 12 عملية في البحرين ‫الأحمر والعربي والمحيط الهندي وباتجاه البحر المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 30 2024 - 17:04

السيد الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع 12 عملية في البحرين ‫الأحمر والعربي والمحيط الهندي وباتجاه البحر المتوسط

منذ 18 mins 30 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة