قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده: “إسرائيل” أرسلت عبر مصر رسالة بأنها ستتنازل في حرب غزة مقابل منع إيران من الرد على قصف قنصليتها في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 15:00
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط سلسلة هجمات إرهابية على السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط سلسلة هجمات إرهابية على السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده: “إسرائيل” أرسلت عبر مصر رسالة بأنها ستتنازل في حرب غزة مقابل منع إيران من الرد على قصف قنصليتها في دمشق
منذ 36 mins
30 May، 2024
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