قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده: “إسرائيل” أرسلت عبر ⁧مصر ⁩رسالة بأنها ستتنازل في حرب غزة مقابل منع ⁧إيران ⁩من الرد على قصف قنصليتها في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 15:00

قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده: “إسرائيل” أرسلت عبر ⁧مصر ⁩رسالة بأنها ستتنازل في حرب غزة مقابل منع ⁧إيران ⁩من الرد على قصف قنصليتها في دمشق

منذ 36 mins 30 May، 2024
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