كتائب القسام تقصف “نيريم” برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 15:00

كتائب القسام تقصف “نيريم” برشقة صاروخية

منذ 50 mins 30 May، 2024
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