دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: 82 مستوطنا و 96 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 12:50

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: 82 مستوطنا و 96 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم

منذ 1 ساعة 30 May، 2024
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