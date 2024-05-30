سانا: انفجار في سيارة سياحية بحيّ الشماس في حمص ما أدى لإصابة 3 أشخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 12:48

سانا: انفجار في سيارة سياحية بحيّ الشماس في حمص ما أدى لإصابة 3 أشخاص

منذ 1 ساعة 30 May، 2024
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