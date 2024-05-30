اعلام العدو: مقتل اثنين جراء عملية الدهس جنوب شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 01:34

اعلام العدو: مقتل اثنين جراء عملية الدهس جنوب شرق نابلس

منذ 3 ساعة 29 May، 2024
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