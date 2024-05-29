المقاومة ‏الإسلاميّة: المسيّرات الانقضاضيّة المحمّلة بالقنابل استهدفت غرفة عمليّات موقع البغدادي والمراقبة وأصابت أهدافها بدقّة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 17:34

المقاومة ‏الإسلاميّة: المسيّرات الانقضاضيّة المحمّلة بالقنابل استهدفت غرفة عمليّات موقع البغدادي والمراقبة وأصابت أهدافها بدقّة

منذ 41 mins 29 May، 2024
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