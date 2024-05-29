كتائب القسام: استهدفنا جرافة إسرائيلية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة تل زعرب بحي السلطان غربي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 17:34

كتائب القسام: استهدفنا جرافة إسرائيلية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة تل زعرب بحي السلطان غربي مدينة رفح

منذ 4 ساعة 29 May، 2024
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