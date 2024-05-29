وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 75 شهيد و 284 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 12:36

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 75 شهيد و 284 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

منذ 9 mins 29 May، 2024
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