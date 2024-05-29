الرئيس التركي: ما الفائدة من الأمم المتحدة إذا لم تتمكن من إيقاف الإبادة الجماعية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 12:36

الرئيس التركي: ما الفائدة من الأمم المتحدة إذا لم تتمكن من إيقاف الإبادة الجماعية في غزة

منذ 10 mins 29 May، 2024
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