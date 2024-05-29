اعلام العدو: مجمل خسائر الجيش البشرية يوم أمس في قطاع غزة 3 قتلى و12 جريحاً إصابات 7 منهم خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 29 2024 - 12:36

اعلام العدو: مجمل خسائر الجيش البشرية يوم أمس في قطاع غزة 3 قتلى و12 جريحاً إصابات 7 منهم خطرة

منذ 34 mins 29 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة