اعلام العدو: مجمل خسائر الجيش البشرية يوم أمس في قطاع غزة 3 قتلى و12 جريحاً إصابات 7 منهم خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 12:36
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
السيد نصر الله: هذه الدماء المظلومة الزكية ستعجل في انهيار وزوال هذا الكيان
السيد نصر الله: لا نرى لهذا الكيان المتوحش المجرم النازي أيّ مستقبل في منطقتنا على الإطلاق
يتحدث الامين العام لحزب الله في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً
السيد نصر الله: لا نرى لهذا الكيان المتوحش المجرم النازي أيّ مستقبل في منطقتنا على الإطلاق
يتحدث الامين العام لحزب الله في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً
السيد نصر الله: لا نرى لهذا الكيان المتوحش المجرم النازي أيّ مستقبل في منطقتنا على الإطلاق
غارات صهيونية وقصف مدفعي على مناطق عدة من مدينة رفح
السيد نصر الله: لكل الغافلين والجاهلين اشلاء الاطفال تصرخ في آذانكم وتقول لكم يحميكم سلاحكم ومقاومتكم
السيد نصر الله: هل يحمينا قلق المجتمع الدولي واستنكاره وبيانات ادانته ام سواعدنا وبنادقنا؟
اعلام العدو: مجمل خسائر الجيش البشرية يوم أمس في قطاع غزة 3 قتلى و12 جريحاً إصابات 7 منهم خطرة
منذ 34 mins
29 May، 2024
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