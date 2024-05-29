إذاعة جيش العدو: تفاصيل الكمين الذي تعرّضت له الكتيبة 50 لواء ناحال في رفح حيث دخلت القوات إلى مبنى تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه اتجاه الآليات ولحظة دخول القوات تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة داخل المبنى ما أدى لانهياره ومقتل 3 جنود وإصابة 5 حالة 3 منهم خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 12:36

إذاعة جيش العدو: تفاصيل الكمين الذي تعرّضت له الكتيبة 50 لواء ناحال في رفح حيث دخلت القوات إلى مبنى تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه اتجاه الآليات ولحظة دخول القوات تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة داخل المبنى ما أدى لانهياره ومقتل 3 جنود وإصابة 5 حالة 3 منهم خطيرة

منذ 50 mins 29 May، 2024
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