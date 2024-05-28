المقاومة الاسلامية: بعد متابعة ‏وترقب لقوات العدو في موقع بياض بليدا وعند رصد تحرك الجنود داخل الموقع استهدفهم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية ‏وأصابوهم إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2024 - 23:50

المقاومة الاسلامية: بعد متابعة ‏وترقب لقوات العدو في موقع بياض بليدا وعند رصد تحرك الجنود داخل الموقع استهدفهم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية ‏وأصابوهم إصابة مباشرة

منذ 19 mins 28 May، 2024
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