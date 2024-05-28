صافرات الإنذار تدوي في “مفلاسيم” بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2024 - 23:50

صافرات الإنذار تدوي في “مفلاسيم” بغلاف غزة

منذ 2 ساعة 28 May، 2024
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