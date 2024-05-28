ارتقاء عدد من الشهداء في قصف صهيوني على بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 28 2024 - 23:50

ارتقاء عدد من الشهداء في قصف صهيوني على بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 28 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة