قصف مدفعي صهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2024 - 15:36

قصف مدفعي صهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 44 mins 28 May، 2024
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