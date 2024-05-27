المقاومة الاسلامية: بعد رصد مجموعة من جنود العدو تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستعمرة المطلّة استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2024 - 17:38
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وزارة الصحة في غزة: عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم للنازحين شمال غربي رفح
مراسل المنار: استشهاد أكثر من 35 فلسطينيا وجرح 80 آخرين بينهم 20 جريحا اصابتهم حرجة في مجزرة مخيم النازحين في رفح
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الجهاد الإسلامي: مواصلة العدو جرائمه هي نتيجة الغطاء الأميركي ومواقف بعض الأوروبيين وضعف مواقف الأنظمة العربية
كتائب القسام استهدفت 6 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
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الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل مجد شاهر عرامين 14 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سعير شمال شرقي الخليل
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جيش العدو الصهيوني يعترف بمقتل جندي من كتيبة نيتسح يهودا متأثرا بجروح أصيب بها في معارك قطاع غزة
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المقاومة الاسلامية: بعد رصد مجموعة من جنود العدو تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستعمرة المطلّة استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة
منذ 9 mins
27 May، 2024
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