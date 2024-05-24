خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بالكامل بعد تقدم قوات الاحتلال في محيط المنطقة وإطلاق نار وقذائف على المستشفى وهو المستشفى الأخير الذي كان يقدم الخدمة في شمال غزة بعد توقف مستشفى العودة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2024 - 09:48
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المقاومة الاسلامية: استهداف مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق
خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بالكامل بعد تقدم قوات الاحتلال في محيط المنطقة وإطلاق نار وقذائف على المستشفى وهو المستشفى الأخير الذي كان يقدم الخدمة في شمال غزة بعد توقف مستشفى العودة
منذ 2 ساعة
24 May، 2024
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