خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بالكامل بعد تقدم قوات الاحتلال في محيط المنطقة وإطلاق نار وقذائف على المستشفى وهو المستشفى الأخير الذي كان يقدم الخدمة في شمال غزة بعد توقف مستشفى العودة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 24 2024 - 09:48

خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بالكامل بعد تقدم قوات الاحتلال في محيط المنطقة وإطلاق نار وقذائف على المستشفى وهو المستشفى الأخير الذي كان يقدم الخدمة في شمال غزة بعد توقف مستشفى العودة

منذ 2 ساعة 24 May، 2024
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