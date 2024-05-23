إعلام العدو: خلال اجتماع مجلس الحرب الليلة الماضية قال رئيس الأركان “هرتسي هليفي” إن هناك حاجة ملحّة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 23 2024 - 19:18

إعلام العدو: خلال اجتماع مجلس الحرب الليلة الماضية قال رئيس الأركان “هرتسي هليفي” إن هناك حاجة ملحّة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة

منذ 16 mins 23 May، 2024
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