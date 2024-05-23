المقاومة الاسلامية: بعد رصد ‌‏ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة ‌‏كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع ‌‏طاقمها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 19:16

المقاومة الاسلامية: بعد رصد ‌‏ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة ‌‏كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع ‌‏طاقمها بين قتيل وجريح

منذ 56 mins 23 May، 2024
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