المقاومة الاسلامية: بعد رصد ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
المقاومة الاسلامية: بعد رصد ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح