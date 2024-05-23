اعلام العدو يتحدث عن إصابة جنديين أمريكيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة حيث تم نقلهما للعلاج في الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 11:38

اعلام العدو يتحدث عن إصابة جنديين أمريكيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة حيث تم نقلهما للعلاج في الأراضي المحتلة

منذ 12 mins 23 May، 2024
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