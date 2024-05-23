بدء مراسم تشييع وزير الخارجية الايراني الشهيد حسين أمير عبد اللهيان في مقر وزارة الخارجية بطهران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 23 2024 - 10:06

بدء مراسم تشييع وزير الخارجية الايراني الشهيد حسين أمير عبد اللهيان في مقر وزارة الخارجية بطهران

منذ 1 ساعة 23 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة