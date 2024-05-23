تضرر باص لنقل الطلاب جراء الغارة على طريق كفردجال واصابة 3 طلاب بجروح طفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 08:34

تضرر باص لنقل الطلاب جراء الغارة على طريق كفردجال واصابة 3 طلاب بجروح طفيفة

منذ 12 mins 23 May، 2024
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