استهداف سيارة من مسيرة “اسرائيلية” على طريق عام كفردجال- شوكين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 08:34

استهداف سيارة من مسيرة “اسرائيلية” على طريق عام كفردجال- شوكين جنوب لبنان

منذ 13 mins 23 May، 2024
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