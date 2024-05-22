العدو الاسرائيلي يستهدف شقة سكنية في عمارة الباشا قرب مفترق الغفري شمال مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 21:32
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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العدو الاسرائيلي يستهدف شقة سكنية في عمارة الباشا قرب مفترق الغفري شمال مدينة غزة
منذ 2 ساعة
22 May، 2024
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