قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشمالية والغربية لمخيم النصيرات بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 21:32

قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشمالية والغربية لمخيم النصيرات بغزة

منذ 2 ساعة 22 May، 2024
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