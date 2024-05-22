7 شهداء على الأقل و20 جريحا بقصف العدو الاسرائيلي لمجموعة من الأهالي قرب محطة دلول للوقود بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 19:52

7 شهداء على الأقل و20 جريحا بقصف العدو الاسرائيلي لمجموعة من الأهالي قرب محطة دلول للوقود بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 27 mins 22 May، 2024
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