المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة جراء حادث عملياتي عند الحدود الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 19:52

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة جراء حادث عملياتي عند الحدود الشمالية

منذ 39 mins 22 May، 2024
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