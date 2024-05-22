كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 19:52

كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح

منذ 55 mins 22 May، 2024
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