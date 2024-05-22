المقاومة الاسلامية تقصف افيفيم وموقع الصدح وتزف شهيدين على طريق القدس

ردت المقاومة الاسلامية على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على ‌‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس.

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‌‏16:00) مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم ‌‏بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (12:00)، موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.

وزفت المقاومة الاسلامية، بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد محمد علي بو طعام “نور الزهراء” مواليد عام 2000 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد محمد علي بو طعام

كما زفت المقاومة الشهيد المجاهد علي حسن سلطان “ساجد” من بلدة الصوّانة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد علي حسن سلطان

المصدر: الاعلام الحربي