مراسل المنار: بن غفير يواصل اقتحام وتدنيس باحات الاقصى المسجد وسط حراسة مشددة من قوات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 12:44

مراسل المنار: بن غفير يواصل اقتحام وتدنيس باحات الاقصى المسجد وسط حراسة مشددة من قوات العدو

منذ 51 mins 22 May، 2024
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