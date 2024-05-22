الاعلام الفلسطيني: طائرات الاحتلال تنسف مربعاً سكنياً في منطقة العجارمة بمخيم جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 12:44

الاعلام الفلسطيني: طائرات الاحتلال تنسف مربعاً سكنياً في منطقة العجارمة بمخيم جباليا

منذ 1 ساعة 22 May، 2024
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