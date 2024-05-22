إسماعيل هنية: الرئيس الإيراني الراحل أكد لي أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة وأن المقاومة خيار استراتيجي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 08:38

إسماعيل هنية: الرئيس الإيراني الراحل أكد لي أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة وأن المقاومة خيار استراتيجي

منذ 27 mins 22 May، 2024
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