إسماعيل هنية: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة لهذا العدو حتى نحرر كل أرضنا والقدس المباركة في القلب منها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2024 - 08:38

إسماعيل هنية: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة لهذا العدو حتى نحرر كل أرضنا والقدس المباركة في القلب منها

منذ 28 mins 22 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة