قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 03:20

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة المحتلة

منذ 8 mins 22 May، 2024
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