طيران العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا في محيط مسجد العطار بتل السلطان غرب رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2024 - 03:18

طيران العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا في محيط مسجد العطار بتل السلطان غرب رفح جنوب غزة

منذ 54 mins 22 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة