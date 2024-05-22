اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في معيان باروخ ودفنا بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 01:46
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الإمام الخامنئي: دعم الغرب لكارثة غزة والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة يعكس معنى الحرية وحقوق الانسان الغربية
المقاومة الاسلامية استهدفت موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابته اصابة مباشرة
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وزير خارجية سلطنة عمان يعرب في اتصال بوزير الخارجية الايراني بالوكالة عن تعازي السلطان والحكومة برحيل السيد رئيسي ورفاقه
كتائب المجاهدين استهدفت قوة للعدو واشتبكت معها في شارع الالباني شرق مخيم جباليا وحققت اصابات مؤكدة
الرئيس المشاط: على اميركا وبريطانيا الادراك ان العدوان على غزة واليمن تهديد للسلم والامن الدوليين ويعرض مصالحهما للخطر
المشاط: ادعو تحالف العدوان الى المضي قدما في طريق السلام وتصفير الازمات والعمل معا لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في معيان باروخ ودفنا بالجليل الأعلى
منذ 2 ساعة
22 May، 2024
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