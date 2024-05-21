اعلام العدو: إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف دون دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 21 2024 - 22:42

اعلام العدو: إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف دون دوي صفارات الإنذار

منذ 1 ساعة 21 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة