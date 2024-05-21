لبنان | عمليات متواصلة للمقاومة الإسلامية عند الحدود مع فلسطين

واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان، عملياتها ضد مواقع الاحتلال الاسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
وبعد مراقبة تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في موقع الراهب وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط الموقع وعند الساعة 2:30 من فجر يوم الثلاثاء، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.
وعند الساعة (13:00)، نقطة تموضع واستقرار لجنود العدو في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ موجّه وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة (15:05)، تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:04)، موقع المالكية بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة. وعند الساعة (16:50)، استهدفوا موقع المرج بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف المجاهدون عند الساعة (17:00) موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي