نيجيريا: مقتل نحو 40 شخصا باعتداء مسلح في شمال وسط البلاد

قتل مسلحون على دراجات نارية نحو 40 شخصا في اعتداء بشمال وسط نيجيريا، بحسب ما أفادت مصادر محلية

وقالت المصادر “وقع الهجوم مساء الاثنين في منطقة واسي بولاية الهضبة التي تشهد منذ فترة طويلة نزاعات على الأراضي والتعدين وأعمال عنف”، ولفتت الى ان “مسلحين اقتحموا قرية زوراك وأطلقوا النار بشكل متقطع وأحرقوا منازل”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش النيجيري إنقاذ مئات الرهائن، معظمهم من الأطفال والنساء، من أيدي مسلحي جماعة “بوكو حرام” الارهابية الذين احتجزوهم لعدة أشهر أو سنوات شمال شرقي البلاد.

المصدر: روسيا اليوم