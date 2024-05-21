كتيبة جنين: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على جميع المحاور التقدم في مدينة جنين وجهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 21 2024 - 10:28

كتيبة جنين: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على جميع المحاور التقدم في مدينة جنين وجهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

منذ 22 mins 21 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة